Nuestras accionesLa ampliación de la carencia en tres años no es suficiente

FACUA exige adecuar las condiciones de los Préstamos Renta Universidad al contexto de paro juvenil

Afectados denuncian recibir presiones de las entidades financieras para que devuelvan el dinero pese a no haber encontrado empleo. La asociación reclama la vuelta a los requisitos originales del plan inicial, que obligaba a devolver el crédito sólo si se alcanzaban los ingresos esperados.

FACUA.org
España-20/06/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción exige al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que modifique las condiciones de los Préstamos Renta Universidad ICO debido a un contexto con cifras de paro juvenil del 57% que impide a los posgraduados afrontar su devolución.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos