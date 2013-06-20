FACUA exige adecuar las condiciones de los Préstamos Renta Universidad al contexto de paro juvenil
Afectados denuncian recibir presiones de las entidades financieras para que devuelvan el dinero pese a no haber encontrado empleo. La asociación reclama la vuelta a los requisitos originales del plan inicial, que obligaba a devolver el crédito sólo si se alcanzaban los ingresos esperados.
FACUA.org
España-20/06/2013
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