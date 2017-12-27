FACUA exige al Ayuntamiento de Cudillero que garantice el suministro de agua potable para el consumo
Vecinos de las poblaciones asturianas de Piñera, San Juan y El Manto se quejan de la excesiva suciedad con la que sale por los grifos de sus viviendas.
FACUA.org
Asturias-27/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Cudillero que asegure el suministro de agua potable en estado óptimo para el consumo humano.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su Delegación territorial en el Principado de Asturias,