FACUA exige al Gobierno información más clara y precisa sobre la nueva crisis de las 'vacas locas'
Advierte que los controles puestos en marcha por la Administración para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores españoles son insuficientes.
FACUA.org
España-17/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) muestra su preocupación por la actual situación de desconcierto generada en torno a la contaminación de reses de vacuno con Encefalopatía Espongiforme Bovina, conocida como mal