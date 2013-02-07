Nuestras acciones

FACUA exige al Gobierno un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores

Considera inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades.

FACUA.org
España-07/02/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción exige al Gobierno la creación de un registro público de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores.

FACUA reclama la creación de una base de datos accesible para todos los ciudadanos en la que figuren las empresas que

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos