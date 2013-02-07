FACUA exige al Gobierno un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores
Considera inadmisible la opacidad de las administraciones públicas sobre las multas que imponen por ofertas engañosas, cláusulas abusivas, incumplimientos contractuales y otras irregularidades.
FACUA.org
España-07/02/2013
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