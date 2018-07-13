FACUA exige explicaciones a la organización del Mad Cool tras su nefasto comienzo
Caos, grandes atascos y largas colas de varios kilómetros en el arranque de este festival multitudinario, que ha recibido ya numerosas críticas de los asistentes, con momentos de auténtico colapso.
FACUA.org
España-13/07/2018
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