FACUA exige la restauración del suministro de agua a los vecinos de la Aldea Moret en Cáceres
La asociación demanda soluciones definitivas para que los afectados cuenten con un abastecimiento de calidad y puedan pagar por ello.
FACUA.org
Extremadura-20/11/2014
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