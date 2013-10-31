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FACUA exige que se aumenten los controles durante la celebración de fiestas de Halloween

La asociación pide a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen inspecciones exhaustivas para evitar tragedias como la que se dio hace un año en Madrid Arena, donde fallecieron cinco jóvenes.

FACUA.org
España-31/10/2013
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FACUA-Consumidores en Acción exige a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que aumenten los controles durante la celebración de fiestas de Halloween.

La asociación pide que se realicen inspecciones exhaustivas para evitar que se den

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