FACUA exige que se aumenten los controles durante la celebración de fiestas de Halloween
La asociación pide a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que realicen inspecciones exhaustivas para evitar tragedias como la que se dio hace un año en Madrid Arena, donde fallecieron cinco jóvenes.
FACUA.org
España-31/10/2013
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