FACUA exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua
Ni el Ejecutivo actual ni el anterior que puso en marcha la tasa han indicado a qué se ha destinado lo recaudado hasta ahora por un impuesto que debe ser finalista ni las razones que justifiquen su aplicación.
FACUA.org
Extremadura-05/12/2016
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FACUA-Consumidores en Acción exige transparencia a la Junta de Extremadura sobre la gestión del canon del agua, después de que la Asamblea haya aprobado su reducción al 50% en 2018 y su eliminación total en 2019.
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