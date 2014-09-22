Nuestras accionesAnte las numerosas irregularidades en la cesión de información de los pacientes

FACUA exige transparencia en los protocolos de protección de datos de Sanidad y centros concertados

La asociación reclama a las comunidades autónomas y los centros privados con los que tienen contratos que hagan públicos los términos y condiciones de los conciertos así como los protocolos de cesión de datos acordados.

FACUA.org
España-22/09/2014
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a los sistemas de salud de las comunidades autónomas que tienen conciertos con centros médicos privados que informen sobre sus protocolos para garantizar la protección de los datos de salud de los usuarios y que sean públicos

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