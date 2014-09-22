FACUA exige transparencia en los protocolos de protección de datos de Sanidad y centros concertados
La asociación reclama a las comunidades autónomas y los centros privados con los que tienen contratos que hagan públicos los términos y condiciones de los conciertos así como los protocolos de cesión de datos acordados.
FACUA.org
España-22/09/2014
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La asociación considera que el usuario debe ser informado del uso y cesión de sus datos y que el tratamiento de los datos personales debe estar regulado en los propios conciertos. | Imagen: Ralf (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción reclama a los sistemas de salud de las comunidades autónomas que tienen conciertos con centros médicos privados que informen sobre sus protocolos para garantizar la protección de los datos de salud de los usuarios y que sean públicos