FACUA expone ante la Asamblea de Extremadura su oposición a las gasolineras desatendidas
La asociación valora el cambio en la norma autonómica de Consumo para prohibir estos establecimientos y pide al Gobierno autonómico celeridad en su aprobación y aplicación.
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Extremadura-19/04/2017
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José Manuel Núñez, delegado territorial de FACUA en Extremadura, durante su comparecencia en la Asamblea de este miércoles. | Imagen: flickr.com/asambleaextremadura.
El delegado de FACUA-Consumidores en Acción en Extremadura, José Manuel Núñez, ha expuesto este miércoles ante la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura el rechazo de la asociación a las gasol