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FACUA Extremadura critica que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no regule la reventa online

El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Comisión de Interior, Urbanismo y Transporte para presentar alegaciones a los distintos puntos del nuevo texto normativo.

FACUA.org
Extremadura-11/02/2019
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El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, ha criticado que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no incluye una regulación de la reventa de entradas a través de internet, cuando es una problemática que afe

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