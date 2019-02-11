FACUA Extremadura critica que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no regule la reventa online
El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Comisión de Interior, Urbanismo y Transporte para presentar alegaciones a los distintos puntos del nuevo texto normativo.
FACUA.org
Extremadura-11/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, durante su intervención. | Imagen: Asamblea de Extremadura
El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, ha criticado que el proyecto de Ley de Espectáculos Públicos no incluye una regulación de la reventa de entradas a través de internet, cuando es una problemática que afe