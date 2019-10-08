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FACUA Extremadura espera que Tenorio cumpla con los servicios mínimos en la huelga de ambulancias

Los trabajadores han convocado paros parciales para los próximos días 14 y 21 de septiembre de 13 a 15 horas y huelga indefinida a partir del 1 de noviembre.

FACUA.org
Extremadura-08/10/2019
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FACUA Extremadura espera que Ambulancias Tenorio, la empresa concesionaria del servicio de ambulancias de la comunidad, cumpla con los servicios mínimos durante la huelga de trabajadores de la empresa, convocada para los días 7, 14 y 21 de octubre, de 13 a 15 horas, y de forma indef

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