FACUA Extremadura exige una mayor regulación en las viviendas turísticas
El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido en la Comisión de Turismo de la Asamblea de Extremadura para presentar sus alegaciones a la modificación de la Ley de Modernización y Desarrollo.
FACUA.org
Extremadura-16/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este miércoles 16 de mayo en la Comisión de Turismo de la Asamblea de la comunidad para presentar las alegaciones al proyecto de modificación de la Ley de Modernizaci&o