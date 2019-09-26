FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Plasencia a arreglar las fuentes públicas del municipio
En muchas de ellas el pulsador no funciona correctamente, el agua sale con una presión excesiva que dificulta su consumo o directamente están inservibles.
FACUA.org
Extremadura-26/09/2019
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FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) para instarle a la reparación de las fuentes públicas de agua del municipio, que están experimentando serios problemas de funcionamiento.
La asociación ha tenido conocimiento de que e