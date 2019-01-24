FACUA Extremadura lamenta que la Asamblea haya rechazado la eliminación del canon del agua
El Pleno tumbó en una votación el pasado jueves la propuesta (30 votos a favor y 28 en contra) de suprimir este canon que abonan los usuarios por el consumo del líquido elemento en sus viviendas.
FACUA.org
Extremadura-24/01/2019
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FACUA Extremadura critica la negativa del Parlamento de la comunidad aútonoma a la supresión del canon de saneamiento del agua en la votación del pasado jueves, una reivindicación de la asociación desde hace un largo periodo de tiempo.
El Pleno de la Asam