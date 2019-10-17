FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Badajoz que garantice el mantenimiento del parque Pitusa
Usuarios de las instalaciones denuncian que la suciedad es tal que deben limpiar ellos mismos los aparatos antes de que los menores comiencen a utilizarlos.
FACUA.org
Extremadura-17/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para solicitarle que garantice la limpieza y el mantenimiento del parque que se encuentra en la plaza de las Américas del municipio, conocido popularmente como Pitusa.
La asociación ha tenido conocimiento de las dife