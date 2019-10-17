Nuestras acciones

FACUA Extremadura pide al Ayuntamiento de Badajoz que garantice el mantenimiento del parque Pitusa

Usuarios de las instalaciones denuncian que la suciedad es tal que deben limpiar ellos mismos los aparatos antes de que los menores comiencen a utilizarlos.

FACUA.org
Extremadura-17/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para solicitarle que garantice la limpieza y el mantenimiento del parque que se encuentra en la plaza de las Américas del municipio, conocido popularmente como Pitusa.

La asociación ha tenido conocimiento de las dife

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos