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FACUA Extremadura pide en la Asamblea que se establezca un mayor control sobre los comercios ambulantes

El presidente de la asociación, José Manuel Núñez, ha comparecido ante la Comisión de Economía para presentar alegaciones a la propuesta de Ley de Comercio Ambulante.

FACUA.org
Extremadura-28/06/2018
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El presidente de FACUA Extremadura, José Manuel Núñez, ha comparecido este jueves 28 de junio en la Comisión de Economía de la Asamblea de la comunidad para presentar alegaciones a la propuesta de Ley del Comercio Ambulante de Extremadura.

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