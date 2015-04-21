Nuestras acciones5 euros al mes tras anunciar que sus tarifas serían para siempre.

FACUA facilita a los usuarios un formulario para denunciar la subida de Movistar Fusión #fraudeMovistar

La asociación estudia llevar a la compañía a los tribunales. Ya ha presentado las primeras denuncias ante las autoridades de protección al consumidor y telecomunicaciones.

FACUA.org
España-21/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los usuarios un formulario para denunciar ante las autoridades de protección al consumidor la subida fraudulenta de 5 euros mensuales en las tarifas de Movistar Fusión que pretende aplicar a partir de mayo.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos