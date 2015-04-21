FACUA facilita a los usuarios un formulario para denunciar la subida de Movistar Fusión #fraudeMovistar
La asociación estudia llevar a la compañía a los tribunales. Ya ha presentado las primeras denuncias ante las autoridades de protección al consumidor y telecomunicaciones.
FACUA.org
España-21/04/2015
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En la web FACUA.org/fraudeMovistar los usuarios pueden descargarse el formulario de denuncia e informarse sobre las acciones de FACUA en defensa de los 3,7 millones de afectados por esta subida ilegal.
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto a disposición de los usuarios un formulario para denunciar ante las autoridades de protección al consumidor la subida fraudulenta de 5 euros mensuales en las tarifas de Movistar Fusión que pretende aplicar a partir de mayo.