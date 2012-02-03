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FACUA felicita al presidente de la CNMV por su 'humor negro' al llamar "problemas puntuales" el macrofraude de las participaciones preferentes

Las declaraciones de Segura "evidencian un total proteccionismo del sector bancario sean cuales sean las salvajadas que cometa", advierte el portavoz de la asociación.

FACUA.org
España-03/02/2012
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez «felicita» al presidente de la CNMV «por su ‘humor negro'» al llamar «problemas puntuales» el macrofraude de las participaciones preferentes.

Sánchez pide a J

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