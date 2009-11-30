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FACUA firma un convenio de colaboración con la asociación haitiana de consumidores Aproco

Con este convenio ascienden a veinticuatro los acuerdos firmados con organizaciones de América Latina y el Caribe.

FACUA.org
América-30/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Pro Consumidor (Aproco) de Haití para potenciar el desarrollo de actuaciones conjuntas contra prácticas abusivas de empresas europeas presentes en este país del Caribe,

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