Nuestras acciones

FACUA firma un convenio de colaboración con la federación de consumidores de El Salvador Fedes

Ambas organizaciones se han comprometido a contribuir a promover una actitud crítica y activa de los consumidores en la defensa de sus derechos.

FACUA.org
América-27/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Nacional de Consumidores de El Salvador (Fedes), con el objetivo de intercambiar información y cooperación técnica, así como realizar actuaciones conjuntas contra prácticas abusivas de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos