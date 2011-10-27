FACUA firma un convenio de colaboración con la federación de consumidores de El Salvador Fedes
Ambas organizaciones se han comprometido a contribuir a promover una actitud crítica y activa de los consumidores en la defensa de sus derechos.
FACUA.org
América-27/10/2011
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