Nuestras accionesAprobadas las cuentas de 2016 y el presupuesto de 2017

FACUA Galicia celebra su I Asamblea General de Socios

La asamblea de socios puso de manifiesto la "actual fortaleza de FACUA Galicia, lo cual redundará a buen seguro en la utilidad de la asociación la en la defensa de los consumidores y usuarios".

FACUA.org
Galicia-09/05/2017
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FACUA Galicia ha aprobado las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades del año 2016, así como el presupuesto para el ejercicio 2017 y el programa de actividades previsto para el presente año.

La asociación celebró el pasado 29 de abril su I Asamblea de

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