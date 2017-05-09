FACUA Galicia celebra su I Asamblea General de Socios
La asamblea de socios puso de manifiesto la "actual fortaleza de FACUA Galicia, lo cual redundará a buen seguro en la utilidad de la asociación la en la defensa de los consumidores y usuarios".
FACUA.org
Galicia-09/05/2017
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