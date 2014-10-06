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FACUA Granada aborda mejoras para la movilidad de la ciudad con representantes del PSOE

Persisten los problemas de retrasos y falta de conexión en el transporte urbano, entre otras incidencias.

FACUA.org
Granada-06/10/2014
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FACUA Granada abre su ronda de contactos con los partidos políticos de la capital para recabar nuevas propuestas relacionadas con la movilidad en la ciudad. La asociación critica los cambios introducidos en el sistema de transporte urbano el pasado mes de julio. Estas modificaciones

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