FACUA Granada aborda mejoras para la movilidad de la ciudad con representantes del PSOE
Persisten los problemas de retrasos y falta de conexión en el transporte urbano, entre otras incidencias.
FACUA.org
Granada-06/10/2014
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