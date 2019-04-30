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FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios

La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.

FACUA.org
Granada-30/04/2019
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FACUA Granada ha celebrado su Asamblea General de Socios, en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas anuales y la memoria de actividades de la asociación correspondientes al año 2018. Igualmente, se han aprobado el plan de trabajo y los presupuestos para el presente ejercicio

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