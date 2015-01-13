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FACUA Granada critica la falta de información actualizada sobre la red de transporte urbano

Los planos de las paradas no muestran las últimas líneas incorporadas y muchos de los estacionamientos no disponen de este servicio.

FACUA.org
Granada-13/01/2015
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FACUA Granada critica la falta de información actualizada sobre la red de transporte urbano, con planos obsoletos. Los mapas de las paradas de autobuses no reflejan los recorridos de las líneas SN3, SN4 o SN5, que vertebran el tráfico de norte a sur. A cambio, aparecen l&iacu

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