Nuestras accionesCritica el oscurantismo con el que se han aprobado los nuevos precios

FACUA Granada critica que las tarifas del Metro no ofrezcan solución a la conexión con el autobús urbano

La asociación sostiene que la inexistencia de transbordo supone un perjuicio notable para los usuarios y desincentiva el uso mixto de ambos medios de trasnporte.

FACUA.org
Granada-20/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada critica que las anunciadas nuevas tarifas del Metropolitano de la capital no hayan resuelto aún, y ni siquiera se plantee, la cuestión de la intermodalidad con los autobuses urbanos para que a los usuarios les sea posible utilizar las conexiones entre ambos medios de t

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos