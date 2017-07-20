FACUA Granada critica que las tarifas del Metro no ofrezcan solución a la conexión con el autobús urbano
La asociación sostiene que la inexistencia de transbordo supone un perjuicio notable para los usuarios y desincentiva el uso mixto de ambos medios de trasnporte.
FACUA.org
Granada-20/07/2017
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FACUA Granada critica que las anunciadas nuevas tarifas del Metropolitano de la capital no hayan resuelto aún, y ni siquiera se plantee, la cuestión de la intermodalidad con los autobuses urbanos para que a los usuarios les sea posible utilizar las conexiones entre ambos medios de t