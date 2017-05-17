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FACUA Granada denuncia a Aguasvira por usar una línea 902 para la atención a sus clientes

La asociación reclama sanciones ante este incumplimiento legal y prepara nuevas denuncias contra empresas de otros sectores.

FACUA.org
Granada-17/05/2017
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FACUA Granada ha denunciado a la suministradora de agua Aguasvira ante el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía, dependiente de la consejería de Salud, por utilizar una línea 902 para la atención a sus clientes. La asociación prepara una bater&

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