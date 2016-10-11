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FACUA Granada denuncia a la promotora del concierto de Melendi por no devolver el dinero de las entradas

La asociación pone a disposición de los usuarios un modelo de reclamación ante la empresa, para exigir la devolución del importe, y también otra instancia para dirigir a las respectivas autoridades de Consumo.

FACUA.org
Granada-11/10/2016
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La asociación de consumidores FACUA Granada ha denunciado a Lakshmint Music, la promotora del concierto de Melendi, ante los Servicios de Consumo y de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Granada, tras la negativa reiterada de la misma a devolver el import

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