FACUA Granada denuncia a la promotora del concierto de Melendi por no devolver el dinero de las entradas
La asociación pone a disposición de los usuarios un modelo de reclamación ante la empresa, para exigir la devolución del importe, y también otra instancia para dirigir a las respectivas autoridades de Consumo.
FACUA.org
Granada-11/10/2016
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La promotora no atiende a los usuarios que reclaman. | Imagen: flickr.com/64930518@N04/8188415785 (CC BY-NC 2.0).
La asociación de consumidores FACUA Granada ha denunciado a Lakshmint Music, la promotora del concierto de Melendi, ante los Servicios de Consumo y de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía en Granada, tras la negativa reiterada de la misma a devolver el import