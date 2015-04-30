FACUA Granada denuncia continuos fallos de funcionamiento en las rampas de acceso de los autobuses urbanos
La asociación exige una revisión inmediata de este mecanismo en toda la flota ante los graves perjuicios ocasionados a los usuarios de movilidad reducida.
FACUA.org
Granada-30/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada denuncia los continuos fallos y problemas de funcionamiento de las rampas de los autobuses urbanos de la ciudad y los graves perjuicios que esta situación provoca a los usuarios de movilidad reducida del servicio.
La asociación exige una revisión de toda