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FACUA Granada denuncia el cierre sin previo aviso del gimnasio My Gym de La Zubia

La asociación recomienda a quienes habían abonado sus tarifas por adelantado que soliciten la devolución de los importes satisfechos y no disfrutados.

FACUA.org
Granada-05/02/2015
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FACUA Granada denuncia el cierre, sin previo aviso, del gimnasio My Gym en la mañana del 3 de febrero de 2014, situado en el centro comercial Alhsur de La Zubia. Esta situación ha dejado a muchos consumidores, nuevamente, sin poder disfrutar de servicios que habían abon

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