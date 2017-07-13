FACUA Granada denuncia los problemas generados tras los recortes en los horarios de los autobuses urbanos
La asociación critica que los cambios no atienden a necesidades reales de los usuarios y empeoran la calidad de servicio. Además, advierte de vehículos que operan sin aire acondicionado al tenerlo averiado.
FACUA.org
Granada-13/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada denuncia masificación de líneas y pérdida de calidad de servicio tras los cambios introducidos en los horarios de buena parte de las líneas de autobús urbano de la ciudad. Unos cambios que para nada se corresponden con la demanda actual del servici