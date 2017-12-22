FACUA Granada exige a Endesa mejoras inmediatas en su red ante los cortes en capital y Montes Orientales
La nefasta gestión de la compañía y la falta de controles y sanciones de la Administración mantienen enquistado un problema sin voluntad de resolución.
FACUA.org
Granada-22/12/2017
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FACUA-Consumidores en Acción exige a Endesa que realice mejoras con carácter inmediato en su red, ya que los problemas en el suministro eléctrico afectan tanto a vecinos de diversas zonas de la capital, como Centro, Realejo o Norte, como a numerosos pueblos de la provincia, e