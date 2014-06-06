FACUA Granada exige soluciones para el hospital del Campus de la Salud
La asociación pide que cesen las acusaciones entre administraciones, que siguen utilizando el centro sanitario como arma arrojadiza al servicio de sus propios intereses.
FACUA.org
Granada-06/06/2014
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FACUA Granada exige a las administraciones responsables (Junta de Andalucía y gobierno central) que cesen el cruce de acusaciones y ofrezcan soluciones a la ciudadanía para la apertura del nuevo hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS). El centro sanitario está