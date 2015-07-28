FACUA Granada insta a los usuarios a reclamar ante las irregularidades del festival Urban by Honey Latin
Los asistentes al evento musical afrontaron esperas de más de cuatro horas, suspensión de conciertos y otros problemas de organización.
FACUA.org
Granada-28/07/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Granada recomienda a todos los usuarios afectados por las irregularidades del festival Urban by Honey Latin celebrado los pasados 24 y 25 de julio en Atarfe que reclamen ante la empresa promotora del evento así como a las empresas que vendieron las entradas la devolución del i