FACUA Granada lamenta la desaparición de la 'app' de información sobre autobuses
La falta de apoyo institucional acaba con el único instrumento en móviles inteligentes que ofrecía datos sobre el servicio municipal de transporte de la ciudad.
FACUA.org
Granada-06/06/2014
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