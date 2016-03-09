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FACUA Granada logra anular una deuda ficticia de 5.000 euros reclamada por Vodafone a una usuaria

La empresa no sólo no justificó los supuestos servicios prestados sino que cedió los datos de la afectada irregularmente a un fichero de morosos.

FACUA.org
Granada-09/03/2016
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FACUA Granada ha logrado anular una deuda ficticia por importe de 5.009,65 euros que Vodafone, a través de una empresa de cobro de morosos, reclamaba a una usuaria. Se trataba de una deuda ficticia, ya que esta persona no tenía contratado ningún servicio con la empresa.

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