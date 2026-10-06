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FACUA Granada participa en una mesa redonda en el marco de la V asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía

La presidenta de la asociación analizó la situación política actual desde desde la perspectiva del consumo y de la protección a consumidores y usuarios.

FACUA.org
Granada-06/10/2026
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FACUA Granada ha participado en la V asamblea de Ecologistas en Acción de Andalucía celebrada en el Espacio Natural de Sierra Nevada, un encuentro que partía con el objetivo de reforzar el trabajo colectivo que se viene desarrollando en toda Andalucía por tantos grupos

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