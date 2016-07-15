FACUA Granada pide soluciones urgentes para los retrasos y la falta de personal en el nuevo hospital
La asociación ya alertó de los problemas que los pacientes llevan sufriendo desde la apertura del centro: deficiente gestión de las citas con los especialistas e incluso pérdida de pruebas diagnósticas.
FACUA.org
Granada-15/07/2016
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FACUA Granada denuncia las numerosas incidencias que, a causa de una deficiente gestión del mismo, se siguen detectando en el hospital del Parque Tecnológico de Salud (PTS) de la capital, que apenas lleva unas semanas en funcionamiento, y reclama al Servicio Andaluz de Salud q