FACUA Granada publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 7.061 socios y 1.927 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Granada-21/08/2017
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FACUA Granada finalizó 2016 con un total de 1.927 consultas y reclamaciones tramitadas y 7.061 socios en toda la provincia. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Granada puede descargarse en