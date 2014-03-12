FACUA Granada reclama a Endesa mejoras en el suministro eléctrico de la provincia
Los consumidores han trasladado a la asociación los continuos problemas que están sufriendo en la provincia en el servicio de electricidad.
FACUA.org
Granada-12/03/2014
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FACUA Granada reclama a Endesa mejoras en el suministro eléctrico de la provincia. La asociación critica el recorte en inversiones llevadas a cabo por la empresa que deteriora el servicio y provoca problemas para los consumidores.
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