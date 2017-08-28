FACUA Granada reclama a la Junta medidas para garantizar la efectiva puesta en marcha del Metro
La asociación advierte de las deficiencias que sigue presentando el sistema de transporte, evidenciadas en el periodo de prueba estival, como la incapacidad de cumplir los horarios o los semáforos de control.
FACUA.org
Granada-28/08/2017
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