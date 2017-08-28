Nuestras accionesErrores en el diseño e implantación de la infraestructura

FACUA Granada reclama a la Junta medidas para garantizar la efectiva puesta en marcha del Metro

La asociación advierte de las deficiencias que sigue presentando el sistema de transporte, evidenciadas en el periodo de prueba estival, como la incapacidad de cumplir los horarios o los semáforos de control.

FACUA.org
Granada-28/08/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Granada reclama a la Junta de Andalucía que tome medidas activas y reales para garantizar la puesta en marcha del Metro, después de conocerse que el último informe emitido por el operador incluye un fuerte incremento en el número de incidencias, pese a encontrarn

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos