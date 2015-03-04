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FACUA Granada se opone a la subida de tarifas de Emucesa y la mercantilización del cementerio de San José

La asociación solicita que se anule este incremento en los precios y critica que la privatización del servicio ha convertido el camposanto en una superficie comercial de material fúnebre.

FACUA.org
Granada-04/03/2015
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FACUA Granada se opone a la subida de tarifas de Emucesa, empresa privatizada que gestiona el cementerio de San José, y la mercantilización que hace del camposanto y exige al Consistorio que anule el incremento de los precios en los servicios fúnebres.

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