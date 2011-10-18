FACUA Granada se reúne con la nueva responsable de Consumo en Diputación
La asociación ha solicitado una mayor celeridad en la resolución de expedientes de la Junta Arbitral de este organismo, ante el considerable retraso detectado.
FACUA.org
Granada-18/10/2011
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