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FACUA Granada se reúne con la nueva responsable de Consumo en Diputación

La asociación ha solicitado una mayor celeridad en la resolución de expedientes de la Junta Arbitral de este organismo, ante el considerable retraso detectado.

FACUA.org
Granada-18/10/2011
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El presidente y el secretario general de FACUA Granada, Javier Cejuela y David Avellaneda, han mantenido una reunión este lunes con la diputada delegada de Contratación y Patrimonio y responsable del área de Consumo de la Diputación, <

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