FACUA Granada se reúne con los concejales de Economía y de Consumo del Ayuntamiento de Granada
Para tratar la situación económica por la que atraviesan los Puntos de Información al Consumidor, uno de los cuales esta gestionado por la asociación.
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Granada-10/02/2012
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El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, y el concejal del área de Educación y Consumo, Jorge Saavedra, han celebrado una reunión conjunta de las tres asociaciones de consumidores que gestionan los Puntos de Informaci&oac