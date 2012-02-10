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FACUA Granada se reúne con los concejales de Economía y de Consumo del Ayuntamiento de Granada

Para tratar la situación económica por la que atraviesan los Puntos de Información al Consumidor, uno de los cuales esta gestionado por la asociación.

FACUA.org
Granada-10/02/2012
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El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, y el concejal del área de Educación y Consumo, Jorge Saavedra, han celebrado una reunión conjunta de las tres asociaciones de consumidores que gestionan los Puntos de Informaci&oac

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