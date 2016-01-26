FACUA Granada se reúne con los vecinos del Zaidín para conocer sus problemas de suministro eléctrico
Durante el encuentro se plantearon los actuales problemas que sufren los vecinos por los prolongados cortes y la mala calidad del suministro de Endesa.
FACUA.org
Granada-26/01/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La secretaria general de FACUA Granada, María del Mar Solera, se ha reunido con un centenar de vecinos del Zaidín para conocer de primera mano los problemas que están sufriendo a causa de la mala calidad del servicio eléctrico prestado por Endesa. Estas deficien