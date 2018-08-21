FACUA Granada se reunirá con Aena para pedir soluciones ante las reiteradas cancelaciones de Vueling
La asociación pedirá información sobre las medidas que van a tomar para respetar los derechos de los usuarios y si habrá sanciones ante estas prácticas.
FACUA.org
Granada-21/08/2018
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FACUA Granada se reunirá este jueves con Aena, SME S. A. (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) para solicitar información sobre las medidas que van a tomarse para garantizar que se respetan los derechos de los usuarios ante las cancelaciones de vuelos por p