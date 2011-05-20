FACUA hace un llamamiento a la participación en las elecciones del 22 de mayo
FACUA pide a los ciudadanos que se informen de todas las opciones y ejerzan su derecho democrático sin prejuicios ni complejos.
FACUA.org
España-20/05/2011
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