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FACUA hace un llamamiento a la participación en las elecciones del 22 de mayo

FACUA pide a los ciudadanos que se informen de todas las opciones y ejerzan su derecho democrático sin prejuicios ni complejos.

FACUA.org
España-20/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción hace un llamamiento a la participación en las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el próximo 22 de mayo.

La asociación pide a los ciudadanos que se informen de todas las opciones y e

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