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FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del 23 de mayo contra los abusos del Gobierno

Convocada por el 'Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva' de la que forma parte la asociación.

FACUA.org
Huelva-17/05/2012
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FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva que tendrá lugar ante la subdelegación del gobierno el 23 de mayo a las 22.00 horas.

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