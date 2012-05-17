FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del 23 de mayo contra los abusos del Gobierno
Convocada por el 'Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva' de la que forma parte la asociación.
FACUA.org
Huelva-17/05/2012
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FACUA Huelva apoya la concentración nocturna del Frente por el Compromiso Social para el Progreso y Desarrollo de la provincia de Huelva que tendrá lugar ante la subdelegación del gobierno el 23 de mayo a las 22.00 horas.
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