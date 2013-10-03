FACUA Huelva critica la desnaturalización de la designación del vocal de los usuarios en el Cesph
El presidente del Consejo Provincial de Consumo rechaza la propuesta mayoritaria de las asociaciones de consumidores para que FACUA Huelva siguiera cuatro años más en el Consejo Económico y Social de la provincia.
FACUA.org
Huelva-03/10/2013
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FACUA Huelva critica la desnaturalización del proceso para designar al representante de las asociaciones de consumidores en el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (Cesph).
El presidente del Consejo Provincial de Consumo (CPC) y delegado provincial del Gobiern