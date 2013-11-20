FACUA Huelva debate con jóvenes de Moguer sobre comercio electrónico, medio ambiente e igualdad
Los estudiantes del centro Zenobia Camprubí han escenificado casos y aprendido sobre los derechos de los consumidores en las reclamaciones o la factura del agua.
FACUA.org
Huelva-20/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Huelva ha impartido una jornada de formación en consumo ante cincuenta jóvenes de Moguer.
FACUA Huelva ha realizado una jornada de formación en el centro escolar Zenobia Camprubí de Moguer, en la que han participado cincuenta jóvenes.
El encuentro, que se ha desarrollado durante algo más de dos horas, ha estado centrado en el comercio electrón